Bu hafta 3 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte o maçlar...

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar..

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.TRT Spor'un 16-17 Mayıs tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Portekiz Ligi'nde oynanacak 3 maç TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh21:00 Al Nassr - Al Taawon20:00 Braga - Benfica