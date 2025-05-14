Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Kütahya'da sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı Akdeniz'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Kütahya sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 04.59 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği ise 7.4 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 04.59 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği ise 7.4 kilometre olarak kaydedildi.