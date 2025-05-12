Endonezya'da turist teknesi battı: 7 can kaybı, 34 yaralı
Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir turist teknesi battı. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti.
Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.
Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.