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Beyaz Gazete
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Endonezya'da turist teknesi battı: 7 can kaybı, 34 yaralı

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir turist teknesi battı. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Ekleme: 12.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:20 / Editör: Edin Uslu
Endonezya'da turist teknesi battı: 7 can kaybı, 34 yaralıEyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti.

Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.

Endonezya'da turist teknesi battı: 7 can kaybı, 34 yaralı