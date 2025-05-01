İsrail yanıyor! Uluslararası yardım yolda: Yerleşim yerleri boşaltılıyor

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan yangın geniş bir bölgeye yayıldı ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 119 itfaiye ekibi ve 10 itfaiye uçağının Kudüs'ün dağlık bölgesinde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.Yangının 11 noktada devam ettiği aktarıldı.Yaklaşık 12 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.Cohen, yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı.İsrail Sağlık Bakanlığı, devam eden yangınlar nedeniyle Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.Yangının hastaneye yaklaşma ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü belirten bakanlık, ağır hastaların ise yangından etkilenmeyecek katlara taşınacağı aktarıldı.Çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı.Yine Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in orta kesiminde başlayan orman yangını çok sayıda bölgede hasara yol açtı.Eştaol Ormanı'nda başlayan yangının 11 bin 700 dönüm alanı etkisi altına aldığı aktarılırken, Kanada Parkı'nın neredeyse tamamının yandığı belirtildi.Yayılan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle İsrail'de çok sayıda ormanlık alan ve parka giriş yasağı getirildi.Eştaol Ormanı, Kanada Parkı ve Elad Ormanı başta olmak üzere yangının etkili olduğu bölgelere girişler yasaklandı.Öte yandan İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada 12 yangın söndürme görevlisinin yaralandığı bildirildi.İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.Friedman, basına yaptığı açıklamada, 'Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın.' ifadesini kullandı.İsrail yanıyor! Uluslararası yardım yolda: Yerleşim yerleri boşaltılıyorİsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan 'çok uzak' olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.