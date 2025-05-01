FETÖ'nün Kayseri’deki gaybubet evine operasyon: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan ve "gaybubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve Bylock kullanıcı oldukları gerekçesiyle 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (47), ihraç vergi müfettiş yardımcısı M.T. (37) ile örgütün emniyet yapılanmasında yer alan ve bylock kullanıcısı olan F.K. (50) yakalandı. Şüphelilerden A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, M.T. ve F.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.