5 katlı bina alev aldı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan beş katlı bir binanın teras katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.