5 katlı bina alev aldı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan beş katlı bir binanın teras katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.