Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İl jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 14 tabanca, 11 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Düzce il sınırlarında 24 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamalar sırasında 217 olay gerçekleşti.Bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı.Şok yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamalarında ise çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.Ekipler, yaptıkları aramalarda 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirdi.Operasyonlar, bölgedeki asayişin sağlanmasına önemli katkı sağladı.