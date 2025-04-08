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Beyaz Gazete
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Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İl jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 14 tabanca, 11 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Ekleme: 8.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 8.04.2025 - 12:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Düzce il sınırlarında 24 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamalar sırasında 217 olay gerçekleşti.

Bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı.

Şok yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamalarında ise çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yaptıkları aramalarda 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirdi.

Operasyonlar, bölgedeki asayişin sağlanmasına önemli katkı sağladı.