Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine 3 ilde dev operasyon: 34 tutuklama

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi merkezli olmak üzere Gaziantep ve Osmaniye’de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİOperasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 5’er adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 320 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 21 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİfadeleri alınan şüphelilerden 19’u “örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti”, 3’ü “uyuşturucu imal ve ticareti”, 24’ü ise “uyuşturucu madde satın almak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 34 şüpheli tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.