Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya geldi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.Bakan Güler, Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.Güler'in askerî törenle karşıladığı İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.