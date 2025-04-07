Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 3.688,91 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Nisan 2025 altın fiyatları...
Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikası sonrası düşüşe geçti.
Serbest piyasada gram altın 3.688,91 TL'den, çeyrek altın ise 6.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 7 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 NİSAN 2025GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.687,98
Satış 3.688,91
7 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.160,00
Satış 6.261,00
7 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.318,00
Satış 12.497,00
7 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 24.560,00
Satış 24.899,00
7 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.026,70 dolar
Satış 3.027,60 dolar
Serbest piyasada gram altın 3.688,91 TL'den, çeyrek altın ise 6.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 7 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 NİSAN 2025GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.687,98
Satış 3.688,91
7 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.160,00
Satış 6.261,00
7 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.318,00
Satış 12.497,00
7 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 24.560,00
Satış 24.899,00
7 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.026,70 dolar
Satış 3.027,60 dolar