Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 3.688,91 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Nisan 2025 altın fiyatları...

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikası sonrası düşüşe geçti.Serbest piyasada gram altın 3.688,91 TL'den, çeyrek altın ise 6.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 7 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.687,98Satış 3.688,91Alış 6.160,00Satış 6.261,00Alış 12.318,00Satış 12.497,00Alış 24.560,00Satış 24.899,00Alış 3.026,70 dolarSatış 3.027,60 dolar