Didim’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı GKİT unsurları göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 1 organizatör ve 13 düzensiz göçmen yakaladı.Ayrıca 1 otomobil ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.