Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın 3.710,58 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi politikasını açıklamasıyla altın fiyatlarında düştü. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 43 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 835 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.710,58 TL'den, çeyrek altın ise 6.356,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.709,46Satış 3.710,58Alış 6.226,00Satış 6.356,00Alış 12.451,00Satış 12.685,00Alış 24.826,00Satış 25.272,00Alış 3.038,10Satış 3.038,97