Lüks otelde yangın çıktı! Çok sayıda ölü var

Hindistan'da yangın faciası büyüyor. Ülkenin Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta Polis Şefi Manoj Verma, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu ölü sayısı 15'e yükseldi" dedi.Verma, yangının çıkış nedeninin henüz netleşmediğini belirterek "Otel bir gaz odasına dönüştü ve görünüşe göre birçok insan boğularak öldü" ifadesini kullandı.Yangının çıktığı sırada Rituraj isimli ekonomik otelde 88 misafirin bulunduğu bildirildi. Otel, Kalküta’nın merkezindeki yoğun işlek bölgelerden birinde yer alıyor. Olayda yaklaşık bir düzine kişinin yanıklardan dolayı tedavi altına alındığı aktarıldı.Hindistan'da yangın güvenliği ile ilgili standartların yeterince uygulanmaması, benzer faciaların tekrar etmesine neden oluyor.Geçtiğimiz yıl Bihar eyaletinin Patna kentinde benzer şekilde çıkan bir otel yangınında da 6 kişi hayatını kaybetmişti.Press Trust of India ajansı, yangın sırasında bazı misafirlerin pencerelerden ve dar binaya bitişik çıkıntılardan kaçmaya çalıştığını, en az bir kişinin ise terastan atlayarak hayatını kaybettiğini aktardı. Gazete haberlerinde, olayın yaşandığı binadan yükselen yoğun alevler bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, binada soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.