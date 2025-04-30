Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 ilde FETÖ'ye operasyon

FETÖ terör örgütü ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve tüfekler, Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."