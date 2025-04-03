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Bolu'da özel hastanede korkutan yangın

Bolu'da bir özel hastanenin en alt katında bulunan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında çıkan yangında hastane tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekleme: 3.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 3.04.2025 - 11:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Bolu'da özel hastanede korkutan yangın
Bolu'da Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde yangın meydana geldi.

Hastanenin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.

Bolu'da özel hastanede korkutan yangın

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında hastanede bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapılırken, hastaneden dışarıya tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangın çıkan odada soğutma ve duman tahliyesi çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da özel hastanede korkutan yangın

HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sebebiyle etkilenen ya da yaralanan olmazken güç kaynağı odasında hasar meydana geldi.