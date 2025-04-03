Amasya’da araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında yoğunluk devam ederken maalesef trafik kazaları trajedilere sahne oluyor. İstanbul'dan Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesinde takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden Zikri G.'nin kullandığı otomobil, Taşova Ilıca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fikri Güneş hayatını kaybederken, yaralılar Zikri G. ve Döndü G. Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.