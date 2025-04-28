Başlıca gündem İstanbul depremi: Kabine bugün toplanıyor

Kabine, yoğun bir gündem ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.Birçok gündemin masaya yatırılacağı toplantıda ana gündemin ise deprem ve terörsüz Türkiye hedefinin olması bekleniyor.Kabine Toplantısında, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.Sabah'ın haberine göre toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumun da görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.