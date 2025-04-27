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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için uyarıda bulundu.

Ekleme: 27.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:55 / Editör: Edin Uslu
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara'da beklenen fırtınaya karşı uyardı.

MGM'den yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Marmara için ise şu uyarı yapıldı:
Marmara’da rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı