Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara'da beklenen fırtınaya karşı uyardı.
MGM'den yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.
Marmara için ise şu uyarı yapıldı:
Marmara’da rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
MGM'den yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.
Marmara için ise şu uyarı yapıldı:
Marmara’da rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.