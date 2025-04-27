Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara'da beklenen fırtınaya karşı uyardı.MGM'den yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.Marmara için ise şu uyarı yapıldı:Marmara’da rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025(Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.