Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 can kaybı, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Konya - Ankara kara yolu üzerinde Altınekin'e bağlı Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.U. (38) idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan M.A.'nın (28) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 plakalı otomobilde bulunan Hatice Akıncı (85) hayatını kaybederken, M.A., E.A. (54), M.A. (23) ve Firdevs Akıncı (55) ile diğer aracın sürücüsü A.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Firdevs Akıncı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.