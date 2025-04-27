Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti...Ekipler, vatandaşlardan para alarak "cin çıkarma" seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.Kendisini "Sofi" olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.