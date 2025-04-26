Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile gümrük tarifeleri konusunda görüşmelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarının ardından altında düşüş başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 110 bin lira, en yüksek 4 milyon 152 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 131 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.100,23 TL'den, çeyrek altın ise 6.849,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 26 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.099,20Satış 4.100,23Alış 6.779,00Satış 6.849,00Alış 13.559,00Satış 13.697,00Alış 27.034,00Satış 27.289,00Alış 3.318,98Satış 3.319,68