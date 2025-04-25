Üsküdar'da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

20 Nisan 2025'te, saat 01.45 sıralarında, Üsküdar'ın Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Cihan Açıkgöz (41) ile bir grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, kısa süre sonra motosikletle geri döndü. Açıkgöz'ü gören şüpheliler, önce yumruklu saldırıya geçti.Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüphelilerden biri Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü. Ardından motosikletteki diğer şüpheli, silahla ateş etti. Açıkgöz ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cihan Açıkgöz, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Polis ekipleri, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, şüphelilerin bağlantılarını ve olayın sebebini aydınlatmak için devam ediyor.Cihan Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderilerek toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşarken, olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini bekliyor.