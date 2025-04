Bakan Yerlikaya depreme dair açıklama yaptı! Son durum ne?

Deprem sonrası başlatılan saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem kaynaklı yaralanma veya can kaybının gerçekleşmediğini bildirdi.

Marmara Denizi'nde, dün saat 12:49'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Şiddetli bir sarsıntıyla şehrin her yerinde hissedilen deprem, çevre illerde de büyük paniğe yol açtı.Gece boyu devam eden artçı sarsıntıların resmi sayısının ise, 266 olduğu açıklandı.Depremin hemen ardından devlet, tüm birimleriyle harekete geçti.Şehir genelinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları başlatıldı.'DEPREM KAYNAKLI YARALI YOK'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, hem sahadan gelen verileri hem de alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.Deprem kaynaklı bir yaralanma vakasının gerçekleşmediğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Çok şükür can kaybı yaşanmadı, deprem kaynaklı herhangi bir yaralı da bulunmuyor” dedi.112'YE 16 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI GELDİBakan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 bin 712 çağrı geldiğini, bunların 995'inin doğrudan depremle ilgili acil yardım talebi olduğunu açıkladı.11 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİAfet müdahalesine dair detayları da paylaşan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:'903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı. 99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı.'TEYİTSİZ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİNİZ'Bütün arkadaşlarımın her birine Bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler.Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Bilim Kurulumuzun açıklaması oldu. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112'ye arayıp bilgi vermesini artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını da önemle rica ediyoruz.Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamasını dikkate almasını rica ediyoruz. Teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'