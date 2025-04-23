Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı, 13 kadın kurtarıldı!

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 22 Nisan 2025 Salı günü saat 08.30'da il merkezindeki 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları tespit edilen 1'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 32 adet kuru sıkı mermi, 5 adet 9 mm fişek, 1 adet 7.65 mm fişek, çok sayıda dijital materyal ile birlikte çeşitli erotik ürünler ele geçirildi. Operasyon sırasında 1'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 13 mağdur kadın fuhuşa zorlanmaktan kurtarıldı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili olarak 45 kişinin ifadesinin alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.