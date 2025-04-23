Instagram'dan CapCut'a rakip hamle! Artık herkesin erişimine açık

Meta çatısı altındaki Instagram, popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a alternatif olarak geliştirdiği yeni Edits uygulamasını ocak ayında duyurmuştu. The Verge sitesinin haberine göre, Instagram Edits dünya genelinde kullanıma sundu.Instagram Edits, mobil kullanıcılar için sade ve işlevsel bir arayüz sunuyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; videolarını çekebiliyor, zaman çizelgesi üzerinde detaylı biçimde düzenleyebiliyor, ses ve alt yazı ekleyebiliyor.Düzenledikleri içerikleri doğrudan Instagram ve Facebook'ta paylaşma seçeneğine sahip olan kullanıcılar, aynı zamanda videolarını filigransız şekilde dışa aktararak farklı platformlarda da kullanabiliyor.Edits'in en dikkat çeken yanlarından biri ise temel düzenleme araçlarıyla sınırlı kalmaması. Yeşil ekran desteği ile arka plan değiştirme, yapay zeka destekli nesne ve yüz takibi, hatta durağan görüntülerden hareketli animasyonlar oluşturma gibi profesyonel düzeyde özellikler de sunuyor.Instagram Edits uygulamasının temel özellikleri şu şekilde:-Fikirler: Video konseptlerini görüntüleyin ve trend olan Reels videolarından ilham alın-Projeler: Aynı anda birden fazla videoyu düzenleyin-Kamera: Yeşil ekran, rötuş ve geri sayım sayacı gibi araçlarla yüksek kaliteli videolar kaydedin-Zaman çizelgesi: Hassas düzenleme zaman çizelgesini kullanın-Kesme araçları: Yapay zeka desteği ile insanları veya nesneleri otomatik olarak kesin-Animasyon: Yapay zeka kullanarak hareketsiz görüntülere hareket ekleyin-Alt yazılar: Otomatik olarak birden fazla dilde alt yazı oluşturun-Ses kitaplığı: Instagram'ın tüm kataloğundaki müzik ve sesleri kullanın-Yayınlama: Doğrudan Instagram veya Facebook'ta yayınlayın veya filigransız dışa aktarınInstagram Edits uygulaması Apple ve Google'ın uygulama mağazaları üzerinden yayınlandı. Android telefon kullananlar Play Store, iPhone kullananlar ise App Store platformlarına girerek yükleyebilirler.CapCut'un aksine Instagram Edits tamamen ücretsiz. Uygulamanın özelliklerini kullanmak için ekstra bir ücret ödenmesi gerekmiyor.