Google Fotoğraflar'a yeni özellik: Görsellerin kalitesi artacak

Görüntü işleme teknolojileri son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi ve HDR gibi teknolojiler sayesinde yazılımlar aracılığıyla çok daha canlı ve net fotoğraflar elde edebiliyoruz.Ultra HDR ise bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak, her bir medya dosyasına daha fazla görüntü verisi sığdırıyor ve böylece daha parlak vurgular, daha koyu gölgeler ve daha canlı renkler sunuyor.Popüler Google Fotoğraflar uygulaması bir süredir Ultra HDR içerikleri desteklese de şimdi bu yeteneği yepyeni bir özellikle genişletiyor.Standart Dinamik Aralık (SDR) bir görüntüyü Yüksek Dinamik Aralık (HDR) veya Ultra HDR formatına dönüştürmek, teknik olarak zorlu bir işlem olarak biliniyordu.Ancak Google Fotoğraflar, bu zorluğu aşarak kullanıcılarına oldukça şık ve kullanışlı bir özellik sunuyor.Android Authority tarafından rapor edildiği üzere Google, varsayılan fotoğraf uygulamasına standart fotoğrafları kolayca Ultra HDR'ye yükseltme seçeneği ekliyor.Bu yeni özellik, Google Fotoğraflar uygulamasının 7.24.0.747539053 veya daha yeni bir sürümünü kullananlar için aktif olacak.Ancak sadece uygulamanın doğru sürümüne sahip olmak yeterli değil; özellik sunucu tarafında yapılan bir güncellemeyle etkinleştirildiği için kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.Eğer uygulamanızın sürümü uygunsa, Google'ın özelliği hesabınız için yakında aktif etmesi bekleniyor. Bu tür sunucu tarafı güncellemeler genellikle bölge veya kullanıcı bazında aşamalı olarak dağıtılır.Özellik Google Fotoğraflar sürümünüzde aktif olduğunda, SDR fotoğraflarınızı Ultra HDR'ye dönüştürmek oldukça kolay olacak.Bunun için dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı açıp, alt menüden 'Düzenle' seçeneğine dokunmanız gerekiyor.Açılan düzenleme ekranında, alt kısımdaki araçları sola kaydırarak 'Ayarla' seçeneğine ulaşmalısınız. Bu menü altında, daha önce bulunan 'HDR Efekti' seçeneğinin yerini alan yeni 'Ultra HDR' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunarak dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz.