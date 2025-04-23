Bakan Yerlikaya açıkladı! 'AFAD ekipleri saha taramalarına başladı'

Ali Yerlikaya: "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır."

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.Çevre illerden de hissedilen depremden büyük paniğe neden oldu.Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından bir açıklama yaptı.Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:'İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'