Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin etkisiyle tarihi günlerden geçerek haftanın ilk iki gününde rekor üstüne rekorlar kırmıştı. Altındaki bu çıkış satışların da cetkisiyle ani bir fren yaptı. İşte 23 Nisan güncel altın fiyatları...

ABD ile Çin arasında gerilimin ardından, küresel piyasalardaki çalkantı altın fiyatları üstünde ciddi etki yapıyor. Yatırımcıların yüksek talebi ve merkez bankalarının altın toplaması nedeniyle düşen arz piyasayı tetiklemiş ve altın fiyatları üst üste rekorlar kırmıştı . 18 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 0,6 artışla rekor tazelemiş ve 4 milyon 143 bin seviyesine çıkmıştı. Altındaki yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel devam etmesi beklenirken, vatandaşların yoğun ilgisini çeken 23 Nisan altın fiyatları da belli oldu. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 23 Nisan Çarşamba anlık altın fiyatları ve detaylar..Alış 4.110,09 TLSatış 4.110,69 TLAlış 6.602,00 TLSatış 6.876,00 TLAlış 13.600,00 TLSatış 13.748,00 TLAlış 27.131,00 TLSatış 27.404,00 TLAlış 3.344,34 dolarSatış 3.344,76 dolar