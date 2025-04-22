Erzurum’da uyuşturucu sevkiyatına narkotik köpeği engeli

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası seyahat eden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.Ekiplerin yanında bulunan narkotik köpeği Hera, bir yolcuya ait valize tepki verdi.Yapılan detaylı incelemede, valiz içerisinde gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.Ayrıca valizde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 735 TL’ye de el konuldu.Gözaltına alınan 48 yaşındaki G.M.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.Açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.