Erzurum’da uyuşturucu sevkiyatına narkotik köpeği engeli
Şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan denetimde narkotik madde arama köpeği Hera’nın tepki verdiği valizden 4 kilo 50 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası seyahat eden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Ekiplerin yanında bulunan narkotik köpeği Hera, bir yolcuya ait valize tepki verdi.
Yapılan detaylı incelemede, valiz içerisinde gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
SUÇ UNSURU PARAYA DA EL KONULDU
Ayrıca valizde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 735 TL’ye de el konuldu.
Gözaltına alınan 48 yaşındaki G.M.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.
Açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.