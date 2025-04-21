Gaziantep'te köpek saldırısı! Anne ve çocuk ölümden döndü

Gaziantep'te yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırdığı anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İslahiye ilçesinin Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen bir kadın ve 10 yaşlarındaki kızına başıboş köpekler saldırdı. Çok sayıda köpeğin saldırısı üzerine paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadın ve çocuğun köpeklerden kaçmaya çalışması sırasında yaşadıkları panik dikkat çekti.