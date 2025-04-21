Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 3 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun detaylarını duyurdu.Buna göre, kırmızı bültenle aranana 3 şahıs daha Türkiye'ye getirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detaylar X hesabı üzerinden video ile paylaştı.'Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurt dışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurt dışında yakalandı.' diyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.“Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.“Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı.Ülkemize iade süreci devam ediyor.Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir.