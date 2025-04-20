Kastamonu'da bir ton etil alkol ele geçirildi

Kastamonu Emniyeti, yasa dışı içki üretiminin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, Tosya ilçesinde şüpheli bir araç takibe alındı.Tosya Uygulama Noktası’nda durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, tam bin litre etil alkol ele geçirildi. Yasadışı içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen bu yüklü miktardaki etil alkole el konulurken, araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.