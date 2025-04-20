Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
Ege bölgesinde deprem paniği...
Sabah saat 11.32 sıralarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Depremin detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD, depremin 4.1. büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
Enlem 36.74139 N, boylam ise 25.68278 E koordinatlarında kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
ETKİLENEN BÖLGELER
Sarsıntı, özellikle Muğla'da yoğun bir şekilde hissedildi.
Depremden etkilenen bölgeler ise, Bodrum ilçesinin Gümüşlük ve Turgutreis Mahallesi olarak açıklandı.
Depreme ilişkin şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Sabah saat 11.32 sıralarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Depremin detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD, depremin 4.1. büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
Enlem 36.74139 N, boylam ise 25.68278 E koordinatlarında kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
ETKİLENEN BÖLGELER
Sarsıntı, özellikle Muğla'da yoğun bir şekilde hissedildi.
Depremden etkilenen bölgeler ise, Bodrum ilçesinin Gümüşlük ve Turgutreis Mahallesi olarak açıklandı.
Depreme ilişkin şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.