Ankara'da dolandırıcılara operasyon: 23 gözaltı

Ankara'da güvenlik güçleri, son zamanlarda artan telefon dolandırıcıları için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında incelenen şikayetlerden yola çıkılarak, şüphelilerin bir çete olduğu tespit edildi.Bu kapsamda edinilen bilgilere göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, Ankara’da yaşanan 10 kişiyi dolandırdı.Şüphelilerin mağdurları, "adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz" yalanları ile dolandırdıkları tespit edildi.Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler, 10 mağdurdan toplam 15 milyon değerinde döviz ve altın teslim aldılar.Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin adreslerinde milyonlarca para ve ziynet eşyası ele geçirildi.Bazı mağdurların ise dolandırıldığından halen haberi yoktu. yapılan çalışmalar sonucu o mağdurlarda tespit edildi.Polisin şüpheli şahısları yakalaması sonucunda 255 bin dolar ve 4 milyon Türk Lirası ele geçirildi.Şüpheli şahısların 17’si Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.