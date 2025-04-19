İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! Sokakta yürüyen adama saldırdı

Dün akşam Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre, sokakta yürüyen adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam yere düşerken, köpeklerden biri adamın bacağını ısırdı.Adamın yardımına mahalle sakinleri koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi.