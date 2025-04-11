İstanbul'da kendisine yeşil yandığını düşünen sürücü yola atladı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, cadde üzerinden dönüş alarak Sultangazi yönüne bağlanmak isteyen hafriyat kamyonu sürücüsü, dönüş için ayrılan sapağa girdi.Sürücü sapakta beklerken, ana yolun düzenini sağlayan yeşil ışığın kendisi için yandığını düşünerek caddeye atladı.Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile kamyon çarpıştı.Otomobilde bulunan 2 kişi kaza nedeniyle araçlarında sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerin müdahalesi üzerine sıkıştıkları otomobilden kurtarıldı.Üzerlerinde kimlikleri olmadığı öğrenilen 1'i kadın 2 kişi hastaneye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.Kazanın görgü tanıklarından olan Abdurrahman Arslan, olay anını şöyle anlattı:Ben bu yol üzerinde ilerliyordum, yeşil ışık yanarken çoğu kişi bu ışığı fark edemiyor. Araçlar dönerken gelip direk kazaya karışıyorlar, Allah göstermesin burada kaçıncı aynı şekilde kaza oldu.Burada bir önlem alınması gerekiyor. Hemen hemen her gün burada kaza oluyor. 2 kişi yaralandı, ambulanstalar, itfaiye ekipleri yangın çıkmasın diye müdahale ediyor.