İzmir'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Buca ilçesinde birçok suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde meydana gelen suçlara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde bir çete tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama)" ve "6136 SKM" suçlarına karıştıkları tespit edilen, U.G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
12 GÖZALTI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu, eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticisi dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
5 TUTUKLAMA
Dün adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.