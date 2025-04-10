İzmir'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde meydana gelen suçlara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde bir çete tespit edildi."Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama)" ve "6136 SKM" suçlarına karıştıkları tespit edilen, U.G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu, eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticisi dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Dün adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.