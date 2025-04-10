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İzmir'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Buca ilçesinde birçok suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ekleme: 10.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:06 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde meydana gelen suçlara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde bir çete tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama)" ve "6136 SKM" suçlarına karıştıkları tespit edilen, U.G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu, eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticisi dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Dün adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.