İletişim Başkanlığı'na atanan isimler belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İletişim Başkanlığı'nda görevden alınan ve yerine atanan isimler belli oldu.O isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü olarak atanmış Efe Murat Erbaş da var.Van doğumlu olan Efe Murat ERBAŞ, akademik yaşamında sırasıyla Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim dalı ve Psikoloji alanlarında Lisans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans derecesi aldı.Milli Eğitim Bakanlığı’nda Rehberlik ve Araştırma merkezi özel eğitim değerlendirme kurulu başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar kurulu bakanlık katılımcı üyesi, Özel bakım merkezleri denetleme komisyonu başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Özel Bakım Merkezleri, Sosyoekonomik Destek ve Sosyal Yardımlar İl Müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.Avrupa birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde proje koordinatörlüğü yaptı. İletişim Biliminin güvenlik, siyaset ve İstihbarat alanında kullanımına yönelik araştırma ve çalışmaları bulunan, çok sayıda konferans ve seminere katılan Erbaş, dergi ve dijital platformlarda yayımlanan, Dezenformasyonla mücadele, Algı ve manipülasyona karşı farkındalık, Bilinçaltına yönelen subliminal mesajlar, Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi çok sayıda akademik makale ve söyleşinin yazarıdır.8 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü olarak atanan ERBAŞ, 2 yıl süreyle başta Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman illeri, Barış Pınarı ve Zeytin dalı harekât bölgesi olmak üzere iletişim faaliyetlerini koordine etti.Erbaş evli ve 2 çocuk babasıdır.