Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Trump son olarak Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75'den fazla ülke için ek gümrük tarifelerini 90 gün askıya aldığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte altın yükselişe geçti.Serbest piyasada gram altın 3.816,19 TL'den, çeyrek altın ise 6.435,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 10 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.815,72Satış 3.816,19Alış 6.366,00Satış 6.435,00Alış 12.742,00Satış 12.876,00Alış 25.405,00Satış 25.634,00Alış 3.125,39Satış 3.125,77