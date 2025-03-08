TV'de ilk kez! Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekildi?

Ezgi Şenler, Uğur Güneş ve Yeşim Salkım’ın başrollerini paylaştığı, Tamer Karadağlı’nın konuk oyuncu olarak rol aldığı “Serçenin Gözyaşı” filminin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirildi.Usta gazeteci Ali Eyüboğlu’nun 50 yıl önce yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı ve kadın dramına değinen film, Dünya Kadınlar Günü’nde NOW izleyicisi ile buluşacak.Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu’nun, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği "Serçenin Gözyaşı," kadına yönelik şiddetin, tacizin, önyargıların ve toplum dışına itmenin kadınların hayatlarına nasıl zarar verdiğini anlatan etkileyici bir hikayeyi işliyor.Ana karakter Emine, kocası Mesut tarafından şiddete maruz kalan ve bir gece yaşadığı dehşet verici bir olay sonucunda hayatı alt üst olan bir kadındır. Kocasının şiddetine karşı direnmeye çalışırken onu yaralayan Emine'nin avukatlığını, kadınların davalarına önem veren ve bu alandaki başarılı projeleriyle tanınmış olan Ayten Çetiner üstlenir. Bu bağlantı, geçmiş ve gelecek arasında bir ayna görevi görerek önemli bir temas sunuyor.Ahmet Kaya’nın “Nerden Bileceksiniz” eserinin süslediği film, kadın oyuncuların yanı sıra Zeynep Alasya tarafından hazırlanan müziklerle de öne çıkıyor. Ayrıca, filmde kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın işbirliği, Türk Sinema Tarihi'nde önemli bir kilometre taşı oluşturdu.* Ezgi Şenler* Tamer Karadağlı* Uğur Güneş* Yeşim Salkım* Bilge Şen* Soydan Soydaş* Kubilay Penbeklioğlu* Ahmet Sarsılmaz* Yağızkan Dikmen* Evren Erler