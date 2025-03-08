TV'de ilk kez! Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekildi?
“Serçenin Gözyaşı” filmi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TV'de ilk kez izleyici ile buluşuyor. Usta gazeteci Ali Eyüboğlu’nun yazdığı, Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın yönettiği film, 2024 yılı vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Serçenin Gözyaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, “Serçenin Gözyaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Serçenin Gözyaşı filmine ilişkin tüm detaylar...
Ezgi Şenler, Uğur Güneş ve Yeşim Salkım’ın başrollerini paylaştığı, Tamer Karadağlı’nın konuk oyuncu olarak rol aldığı “Serçenin Gözyaşı” filminin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
Usta gazeteci Ali Eyüboğlu’nun 50 yıl önce yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı ve kadın dramına değinen film, Dünya Kadınlar Günü’nde NOW izleyicisi ile buluşacak.
Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu’nun, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği "Serçenin Gözyaşı," kadına yönelik şiddetin, tacizin, önyargıların ve toplum dışına itmenin kadınların hayatlarına nasıl zarar verdiğini anlatan etkileyici bir hikayeyi işliyor.
SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİNİN KONUSU
Ana karakter Emine, kocası Mesut tarafından şiddete maruz kalan ve bir gece yaşadığı dehşet verici bir olay sonucunda hayatı alt üst olan bir kadındır. Kocasının şiddetine karşı direnmeye çalışırken onu yaralayan Emine'nin avukatlığını, kadınların davalarına önem veren ve bu alandaki başarılı projeleriyle tanınmış olan Ayten Çetiner üstlenir. Bu bağlantı, geçmiş ve gelecek arasında bir ayna görevi görerek önemli bir temas sunuyor.
Ahmet Kaya’nın “Nerden Bileceksiniz” eserinin süslediği film, kadın oyuncuların yanı sıra Zeynep Alasya tarafından hazırlanan müziklerle de öne çıkıyor. Ayrıca, filmde kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın işbirliği, Türk Sinema Tarihi'nde önemli bir kilometre taşı oluşturdu.
SERÇENİN GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER?
* Ezgi Şenler
* Tamer Karadağlı
* Uğur Güneş
* Yeşim Salkım
* Bilge Şen
* Soydan Soydaş
* Kubilay Penbeklioğlu
* Ahmet Sarsılmaz
* Yağızkan Dikmen
* Evren Erler