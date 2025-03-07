Kocaeli'de başıboş köpekler tehlike saçıyor

Başıboş sokak köpeklerinin barınaklara yerleştirilmesi gerekiyor.Meclis'ten geçen yasaya göre belediyelerin bu konuda çalışması gerekli.Ancak hala birçok şehirde toplanmayan başıboş köpekler var.WhatsApp ihbar hattımıza bugün bir video geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen videoda okurlarımızdan birisi, yaşadıkları başıboş sokak köpeği sorununu anlattı.Mutlukent Bulvarı'nı işgal eden başıboş köpekler, korku saçıyor.WhatsApp ihbar hattımıza gelen videoya göre, çocuklarını okula götüren veliler, başıboş sokak köpekleri yüzünden ilerlemekte güçlük çekiyor. Aileler, belediyenin köpekleri toplamasını bekliyor.