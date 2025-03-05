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Beyaz Gazete
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İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi

İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

Ekleme: 5.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 5.03.2025 - 12:40 / Editör: Edin Uslu
İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildiHatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.

AĞAÇLAR ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Fırtına sonrası devrilen ağaçlar da bazı araçlara zarar verdi.

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi

50 METRE ÇEKİLDİ
Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi