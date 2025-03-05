İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.Fırtına sonrası devrilen ağaçlar da bazı araçlara zarar verdi.Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.