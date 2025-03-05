İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi
İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.
AĞAÇLAR ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Fırtına sonrası devrilen ağaçlar da bazı araçlara zarar verdi.
50 METRE ÇEKİLDİ
Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.
Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.
AĞAÇLAR ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Fırtına sonrası devrilen ağaçlar da bazı araçlara zarar verdi.
50 METRE ÇEKİLDİ
Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.