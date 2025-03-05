Akıllara durgunluk veren olay! Bir hapşırık hayatını altüst etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki mühendis Ian Applegate'in hapşırığı felaketle sonuçlandı.Direksiyon başında peş peşe hapşıran Applegate, şiddetli bir baş ağrısı ve ani bir karıncalanma hissiyle felç geçirdi. Doktorlar, omurilik boyunca uzanan ve beyne kan sağlayan atardamarının yırtıldığını tespit etti.Hastaneye kaldırılan Applegate, felce yol açan vertebral arter diseksiyonu geçirdiğini ve bunun sonucunda beynine kan pıhtısı gittiğini öğrendi. Konuşma ve yutkunma güçlüğü çeken talihsiz adam, fizik tedavi görerek yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.Halen hastanede olan Applegate, 'Oldukça sert bir hapşırıktı ama bunun mümkün olabileceğini asla düşünmemiştim. Artık hapşırmaktan korkuyorum' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Eşi Jennifer sekiz aylık hamile olan genç adam, ikinci çocuğunun doğumuna yetişmek için var gücüyle iyileşmeye çalışıyor.Ailesi, Applegate'in iyileşebilmesi ve ailesinin geçimini sürdürebilmesi için bağış kampanyası başlattı. Kız kardeşi Vanessa, 'O, elinden geleni yapıyor ama desteğe ihtiyacı var' diyerek yardım çağrısında bulundu.