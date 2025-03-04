Afyonkarahisar'da uyuşturucu hapları satamadan jandarmaya yakalandı
Kent genelinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri şehir dışından temin ettiği bin 813 adet uyuşturucu hapı kente getirerek satmayı planlayan zehir tacirini yaptığı başarılı takip sonrası yakaladı.
Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Salar beldesinde jandarma ekipleri K.O., isimli şahsın şehir dışından getireceği uyuşturucuları kentte satacağı yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Salar beldesi girişinde durdurdu.
UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Araçta arama yapan ekipler bin 813 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ile yakaladı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.