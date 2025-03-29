Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın yatırımcısı bu haftayı yine rekorla kapattı. ABD'nin otomobillere ek gümrük vergisi koymasıyla birlikte altın fiyatları zirveyi gördü. Gram altın 3.767,89 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 768 bin lira, en yüksek 3 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 795 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.767,89 TL'den, çeyrek altın ise 6.274,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 29 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.766,96Satış 3.767,89Alış 6.178,00Satış 6.274,00Alış 12.358,00Satış 12.550,00Alış 24.640,00Satış 24.997,00Alış 3.084,88Satış 3.085,61