Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırı gelecek mi?

Sosyal medyaya yaş sınırının gelmesine yönelik tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Dijital bağımlılığı azaltmak ve çocukları sosyal medyada yer alan zararlı yayınlardan koruma maksadı ile bir süredir düzenleme yapılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.Bakan Uraloğlu, basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulunarak "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz.Google'ın algoritma değişikliğine de vurgu yapan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Google, zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gidiyor. Bu değişikliklerin 'kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını' söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkili olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacak."Uraloğlu, 5G'nin şu anda 34 üretim merkezinde denendiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, 4 büyüklerin statlarını ve Meclisin belli noktalarını kapsadıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "5G'de hedefimiz bu yılın ilk yarısında bunun ihalesini yapmak. 2026'da da 5G'ye geçmek istiyoruz. Operatörlerle, onların beklentilerinin neler olduğunu, bizim beklentilerimizin neler olduğunu defaatle konuştuk, süreci başlattık."Türkiye'nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağını 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını açıklayan Uraloğlu, bu hedefte Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Halkalı-Kapıkule ve Bilecik-Bursa-Osmaneli, Karaman-Ulukışla gibi hatların bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Tabii bizim hedefimiz 28 bin 500 kilometre. Ona yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, mevcut hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında 4 saat 20 dakikada seyahat edilebildiğini, Bilecik'teki tüneller tamamlandığında bu sürenin 3,5 saate düşeceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu da yetmeyecek. Biz doğrudan süper hızlı trenin de proje çalışmalarına başladık. Saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gitmiş olacağız. 160 kilometre hızla giden milli elektrikli tren setini önceki aylarda hizmete aldık. 225 kilometre saat hızla gidecek olan trenimiz bizim bütün hızlı demiryolu hattımızda seyahat edebilecek. Prototipin ilk üretimini önümüzdeki sene bitirip denemelere başlayacağız. 2027, seri üretime geçme ile ilgili hedefimizdir. Ortaya bir iddia koyduk. O iddiayı takip ediyoruz." diye konuştu.Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yeni otoyol planladıklarını söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelirken, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıktıktan sonra neredeyse şehir içi trafiğe girilmiş gibi oluyor. Şu anda Bolu Dağı'ndaki trafik 50 binlere yaklaştı. 80 binler hizmet seviyesinin iyice düştüğü, artık saatlik akım hızının 80 kilometrelerin altına düştüğü bir seviyedir. Bize 10 yıl sonra burada yeni bir otoyol lazım olacak diye hesap ediyoruz. Proje çalışmalarına başladık. Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır" dedi.Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere ilişkin eleştirilere ilişkin, bu modelle projeleri hayata geçirirken, kamu kaynağını diğer bölgelerdeki köprü, tünel, yol projelerine ayırabildiklerine işaret etti. Bakanlığın 70 civarında projeyi bu modelle hayata geçirdiğini belirten Uraloğlu, "51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır." ifadelerini kullandı. Yap-İşlet-Devret modeliyle projeler yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Trenle ilgili dünya çapında 3-4 ülkenin, firmanın buna talip olduğunu kaydetti.Garanti ödemeleri hakkında da Osmangazi Köprüsü'nden örnek veren Uraloğlu, "Garanti ettiğimiz rakamın 1,5 katını geçmiş durumda. 98 kilometrelik bir hattı bypass ediyor. Orada insanlara kazandırdığımız zamanı, yakıtı düşünün" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 3'üncü pistte ve kule yapımında sona yaklaştıklarını, Antalya Havalimanı'nda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Uraloğlu, Antalya'da ayrıca yangın müdahale uçaklarının trafiği etkilemesini önlemek için Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yalnızca acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalıştıklarını da belirtti.İstanbul'un trafiğini yüzeyden çözme şansının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, çözümün raylı sistem hatları olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var. Şehir içinde ulusal ve uluslararası bağlantıları sağlayan hatlar haricinde metro hatlarının yapımı ilgili belediyelere ait. Eğer belediye bunu bakanlık üzerinden yaptırmak ister de bakanlık, Cumhurbaşkanımızın onayıyla bunu üzerine alırsa yapabilir. Mesela bakın tam pandemi sürecinde Çam-Sakura Hastanesinin metro hattı, metroyu belediye 'ben yapmıyorum' dedi ve valiliğin koordinasyonuyla da o talep bize iletildi. Biz aldık yaptık" dedi.