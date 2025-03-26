CHP'nin şaibeli kurultayındaki kirli pazarlık ortaya çıktı! Özgür Özel’i destekle başkanlığı al

CHP'nin 38. CHP Olağan Kurultayı'nda 'şaibe' soruşturmasında dosyaya sunulan video kaydında şoke eden görüntüler yer aldı. Görüntülerde bir milletvekilinin delegelerle Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında pazarlık yaptığı görüldü.Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru çarpıcı ifadeler verdi.Kurultay salonunda oy karşılığı delegelere iPhone telefon dağıtıldığını belirten Kuru, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında belediye başkanlığını vereceğini söylediğini kaydetti.Kuru, 'Veli Ağbaba, bana hitaben 'Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin, ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayalım' dedi.Sonra da içeride toplantı başladığı haberi gelince içeri geçtik. Özgür Özel de bizzat oradaydı, aynı sözleri o da söyledi, bu şekilde toplantı sona erdi' dedi.Kuru, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın ise aday olabilmek için, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na lüks bir villa verdiğini ve yine CHP Genel Merkezi'nde etkili bir isme bir villa verdiğini ifade etti.Oyunu Kılıçdaroğlu'na verdiğini söyleyen Kuru, 'Tanımadığım bir kişi aradı ve bana 'Sen kritik bir yerdesin. 12 kurultay delegesi getirebileceğini ve onları ikna edebileceğini biliyorum.Bunun karşılığında 300 mü dersin 500 mü? İban numarasını ver parayı oraya gönderelim' deyince sinirlendim' dedi.