LGS BAŞVURU TARİHLERİ: MEB kılavuzu yayınladı! 2025 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav tarihini Haziran ayında uygulanacak şekilde belirledi. Bu yıl sınava girecek olan adaylar belirlenen takvimde başvurularını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta sınav kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar, sınav tarihleri ve başvuru koşulları yer verildi. Peki; LGS başvuru tarihleri ne zaman? İşte, detaylar2025 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınavın başvuru tarihleri belli oldu.Başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.Başvurular, okul müdürlüklerince 14 Nisan 2025 tarihine kadar onaylanacak.Giriş belgeleri 4 Haziran tarihinde çıkarılacak.2025 LGS NE ZAMAN?2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Sonuçlar, 11 Temmuz'da açıklanacak Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Nakil süreci Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.SINAVIN İÇERİĞİ VE SÜRESİBirinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.