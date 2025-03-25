Konserlere dair soruşturma başlatılmıştı: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi: Bu benim son dönemim...

Ekrem İmamoğlu, İBBye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Terör suçundan ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.26 Mart Çarşamba günü İBB Meclisi, Başkan Vekilini seçecek.Öte yandan, İstanbul Üniversitesi de İmamoğlu'na ait şaibeli diplomayı iptal ettiğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerden sonra İBB Başkanı'na destek açıklamaları yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkati çeken bir açıklama daha geldi.ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da son dönemi olduğunu söyleyerek, 'İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine' dedi.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı istediği bilinen ancak ön seçime katılmayan Yavaş, anket sonuçlarına göre adayın belirlenmesini istiyordu. Yavaş'ın, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'da son dönemi olduğunu söylemesi, adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.