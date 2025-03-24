Yeni sisteme geçiliyor! ATM’den para çekmeden önce dikkat!

Türkiye'de bankacılık sisteminde önemli bir değişiklik kapıda.Son yıllarda nakit kullanım alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle küçük tutarlı banknotların dolaşımdaki payı giderek azalıyor.Bunun bir sonucu olarak, ATM'lerde küçük banknotlarla para çekme seçenekleri kısıtlanmaya başlandı.Bankalar, ATM'lerde 200 TL'lik banknotları ağırlıklı olarak kullanmaya başlıyor.Son dönemde birçok banka ATM'lerinde küçük banknot kullanımında önemli değişikliklere gitti.10 TL ve 20 TL'lik banknotlar büyük ölçüde ATM'lerden kaldırılırken, yerine 200 TL'lik banknotların yaygınlaştırıldığı görülüyor.Vatandaşlar, özellikle düşük meblağlı çekimlerde sıkıntı yaşarken, bazı bankaların 50 TL ve 100 TL'lik banknotları da azaltarak yüksek değerli banknotlara yöneldiği belirtiliyor.Bu değişikliğin ATM'lerden daha az banknot ile işlem yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.